"Оленегорский горняк" довоевался. Что известно о подбитом под Новороссийском корабле РФ

Что произошло

Ночью морские дроны атаковали российские объекты возле порта Новороссийска. И судя по фото и видео из социальных сетей, они поразили очередной корабль. В частности, он накренился на левый борт.

Также сообщалось о стрельбе и взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. Отметим, в порту находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По словам очевидцев, в его районе видели яркие вспышки. По неподтвержденным данным, беспилотоники могли атаковать нефтяной маяк - дистанционную систему приема нефти в море. Компания заявляет, что инфраструктура не пострадала, и отгрузка нефти продолжается в штатном режиме. Хотя из-за атаки устанавливался временный запрет на судоходство.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, российские военные отразили удары двух морских дронов, в результате чего "пострадавших и разрушений нет". Мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что в ее отражении участвовали большой десантный корабль "Оленегорский горняк" и противодиверсионный катер "Суворовец".

Российское минобороны говорит о попытке атаковать военно-морскую базу.

"Безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - говорится его сообщении.

Тем не менее, очевидно, что российские власти снова чего-то не договаривают. По состоянию на вторую половину дня БДК "Оленегорский горняк" все еще пытались отбуксировать на стоянку в порту.

Есть ли украинский след?

Официально украинская сторона не подтверждает причастность к атаке. Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что взрывы вблизи Новороссийска могли быть провокацией.

Однако наши источники говорят, что это очередная операция Службы безопасности Украины.

"В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Так что все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - сообщили источники в СБУ.

Они также предоставили видео с камеры морского дрона, атаковавшего БДК.

Источники в спецслужбах сообщили РБК-Украина, что "Оленегорский горняк", на котором было около 100 человек, поразил морской дрон с 450 кг тротила.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук говорит, что ВМС не имеют отношения к тому, что произошло возле Новороссийска.

"Комментировать работу морских дронов, если это действительно были они, тоже не могу. Могу отметить, что согласно уже подтвержденной информации, есть повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк" - это крупный российский десантный корабль… Создается впечатление, что этот корабль домой уже не попадет", - отметил он в эфире телемарафона.

Главное об "Оленегорском горняке"

Это большой десантный корабль проекта 775, базировавшийся на Северном флоте и входивший в 121-ю бригаду десантных кораблей.

Был построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске (Польша), вошел в состав флота еще в 1976 году. До 1977 года имел наименование СДК-91, затем - "БДК-91". Название "Оленегорский горняк" получил в 2000 году после того, как над ним установил шефство Оленегорский горно-обогатительный комбинат (Мурманская область).

В 2007 году был признан лучшим десантным кораблем Северного флота РФ. На сегодня у России в общей сложности 16 больших десантных кораблей проекта 775.

Фото: у России всего 16 кораблей такого типа, как "Оленегорский горняк" (commons wikimedia org UserKora27)

"Примерно по 3-4 на каждом из четырех флотов. Сейчас в Черном море размещены БДК Балтийского и Северного флотов. Конкретно "Оленегорский горняк" зашел сюда накануне полномасштабного вторжения", - рассказал РБК-Украина военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

До войны с Украиной такие десантные корабли были задействованы в обеспечении российской группировки в Сирии: доставляли оружие, боеприпасы и другие грузы.

"Их называли "сирийский экспрессом", то есть они не подлежали досмотру и свободно ходили через Босфор. Движение было постоянным - через пролив туда и назад проходило по одному судну ежедневно", - добавил он.

Отметим, "Оленегорский горняк" зашел в Черное море 9 февраля 2022 года якобы для учений, базировался в оккупированном Севастополе, но в последствии из-за постоянных атак беспилотников передислоцировался в Новороссийск.

В открытых источниках указаны следующие основные характеристики:

скорость - 18 узлов

дальность плавания - 6000 миль при 12 узлах

экипаж - 98 человек

водоизмещение - 4080 тонн

длина - 112,5 метра

ширина - 15 метров

осадка - 3,7 метра

силовая установка - 2 дизеля, 2 винта (суммарная мощность - 19200 л. с.)

На борт "Оленегорский горняк" способен взять до 500 тонн груза и 225 десантников. Но по словам Заблоцкого, конфигурации могут быть разными:

10 средних танков (массой до 40 тонн) и 150 десантников

12 легких танков и 150 десантников

3 средних танка, 3 САУ "Нона", 5 МТЛБ, 4 грузовика и 313 десантника

20 грузовиков, 150 десантников и 500 тонн груза

Легкая цель для морских дронов

"Оленегорский горняк" вооружен двумя сдвоенными 57-мм артиллерийскими установками АК-725, пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" и четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Эксперт Владимир Заблоцкий подчеркивает, что ничто из этого не способно защитить БДК от морских дронов.

Фото: "Оленегорский горняк" не устоял перед ударом морского дрона (скрин видео)

"Если мы внимательно посмотрим на видео, то в сторону дронов даже не стреляли. Как сообщают российские паблики, вообще никто не стрелял, поэтому непонятно, как их могли якобы уничтожить. Вроде бы в сторожевой катер "Суворовец" тоже попали, но не сработало взрывное устройство, и он уцелел", - отметил он.

В то же время десантный корабль спасло то, что он стоял на якоре вблизи порта. Если бы "Оленегорский горняк" находился в открытом море, то скорее всего его бы ждала участь крейсера "Москва".

"Уже были фото, где он стоит правым бортом, привязанный к причалу, чтобы не опрокинуться. Возможно, его спасут, а может быть и нет, посмотрим", - добавил Заблоцкий в беседе с изданием.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что потеря БДК станет болезненным уроном для российского флота. В том числе потому, что РФ испытывает большие проблемы со строительством новых.

По его словам, в 2021 году из-за этого для учений были переброшены корабли Балтийского флота и Каспийской флотилии, чтобы имитировать масштабное десантирование.

Черное море становится фронтом?

Комментируя ночную атаку на Новороссийск, Коваленко делает акцент на сам факт данного инцидента.

"Порт в Новороссийске с учетом полномасштабной войны считается фактически тыловым. К которому ничего не долетает и не доплывает. Но сейчас мы увидели другую картину", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

И события сегодняшней ночи являются намеком для россиян, что Черное море перестало быть безопасным местом.

Эксперт Владимир Заблоцкий также отмечает, что, например, недавно представленный морской беспилотник Magura имеет боевой радиус до 800 километров.

"Такие дроны могут зайти в нужную зону заранее и ждать команду на атаку, после чего активироваться и нанести удар. Да и обратите внимание - все атаки осуществляются ночью, когда враг отдыхает. А мы не спим, мы приближаем победу", - подытожил эксперт.