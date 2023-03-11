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"Олександрія" не змогла дотиснути "Минай" на виїзді в УПЛ: відео

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Закарпатська область, Субота 11 березня 2023 15:24
"Олександрія" не змогла дотиснути "Минай" на виїзді в УПЛ: відео Фото: "Минай" і "Олександрія" розійшлися миром (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Бойовою нічиєю завершився стартовий матч 17-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між закарпатським "Минаєм" і "Олександрією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Минай" – "Олександрія" – 1:1

Голи: Вітенчук, 2 – Третьяков, 84

Господарям вдалося забити швидкий м'яч. Фактично олександрійці самі створили для себе проблеми. Кіпер Шевченко віддав м'яч у боротьбу, в результаті якої гору взяв Вітенчук. Хавбек вийшов віч-на-віч із воротарем і відкрив рахунок у зустрічі.

Забитий м'яч заспокоїв гру. Переважно боротьба точилася у центрі поля. До реальних же нагод забити справа впродовж тривалого часу не доходила. Лише перед перервою команди обмінялися моментами. "Олександрія" ледь не забила в метушні після стандарту, а закарпатець Твердохліб поцілив у стійку.

Друга половина виявилася ще біднішою на цікаві епізоди, ніж перший тайм. "Жовто-чорні" прогнозовано повністю контролювали хід поєдинку, але здолати ешелоновану оборону "Миная" підопічним Руслана Ротаня було складно.

Лише на 84-й хвилині олександрійці зуміли відквитати гол. Це Кожушко виконав діагональний навіс, а Третьяков замкнув дальню стійку в падінні – 1:1. На більше команд не вистачило, тож результативна нічия стала цілком закономірним підсумком.

Для "Олександрії" ця нічия стала четвертою поспіль. "Жовто-чорні" посідають 5-те місце в чемпіонаті, набравши 27 очок. Тим часом "Минай" залишився у зоні вильоту (15 пунктів).

До слова, Україна зберегла позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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