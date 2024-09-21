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"Олександрія" впевнено здолала "Лівий Берег" у Прем'єр-лізі

Олександрія, Субота 21 вересня 2024 17:25
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"Олександрія" впевнено здолала "Лівий Берег" у Прем'єр-лізі Фото: "Жовто-чорні" дотиснули киян у другому таймі (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

"Олександрія" в більшості перемогла київський "Лівий Берег" у 7-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Олександрія" – "Лівий Берег" – 2:0

Голи: Феррейра, 53, Шабанов, 68

Вилучення: Сухоручко, 45+1 (ЛБ, друга жовта картка)

Господарі взяли м'яч під контроль з перших хвилин. У дебюті "жовто-чорні" організували й перший момент, коли Смирний пробив головою у руки Механіву після навісу Безерри. А ось наступний небезпечний епізод виник на 30-й хвилині – Джевані пробив здалеку, але воротар киян перевів на кутовий.

Новий спалах активності припав на кінцівку першої половини. Пильність Механіва ще одним дальнім ударом перевірив Безерра. А далі антигероєм "лелек" став Сухоручко. Форвард "Лівого Берега" за три хвилини отримав два "гірчичники" та залишив гостей у меншості.

Другий тайм прогнозовано розпочався під контролем "Олександрії". Підопічні Руслана Ротаня провели серію атак і доволі швидко відкрили рахунок. На 53-й хвилині Кравченко розіграв кутовий з Філіпповим, пройшов оборонця на вході в штрафний та виклав на голову Феррейрі – 1:0.

Після забитого м'яча "жовто-чорні" продовжили атакувати. Ось Джевані прорвався в штрафний та пробив під поперечину – Механів встиг зреагувати на підступний удар. Та на 68-й хвилині "лелек" не врятував і голкіпер. Це Шабанов із лінії воротарського замкнув навіс із кутового.

Фінальний ігровий відрізок перетворився на формальність. "Олександрія" холоднокровно довела матч до перемоги та принаймні тимчасово повернулася в лідери першості (15 очок). "Лівий Берег" залишився в нижній половині турнірної таблиці (6 пунктів).

До слова, раніше "Карпати" мінімально здолали "Чорноморець" в Одесі.

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