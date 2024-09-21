УПЛ: "Карпати" в меншості втримали перемогу над "Чорноморцем"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Чорноморець" – "Карпати" – 0:1

Гол: Саків, 52

Вилучення: Адамюк, 64 (К, друга жовта картка)

Зі стартом зустрічі "леви" заволоділи ініціативою. До середини тайму львів'яни встигли змарнувати два моменти. Спершу Стеніо пробив над воротами після навісу Саківа, а потім Рудько перевів на кутовий дальній постріл Мірошніченка.

"Моряки" вирівняли становище після півгодини ігрового часу. Ось Бутко після розіграшу кутового пробив вище воріт із дистанції. А перед самісінькою перервою Гомес після закидання Лацабідзе з глибини відправив м'яч поруч зі стійкою.

Під контролем "Чорноморця" розпочався другим тайм. Тим несподіванішим став гол "Карпат. Допоміг гостям стандарт – Саків метрів із 20-ти перекинув м'яч над стінкою і поклав під стійку воріт одеситів.

У наступній атаці "зелено-білі" ледь не подвоїли перевагу, коли Ігор після прориву в штрафний пробив мимо воріт. "Моряки" відповіли черговим дальнім пострілом Бутка – Кемкін зреагував. А на 64-й хвилині Адамюк залишив львів'ян у меншості, коли в простій ситуації отримав другий "гірчичник".

Скористатися більшістю одесити могли на 73-й хвилині – Янаков отримав м'яч у межах штрафного та потужно пробив повз ближню дев'ятку. У відповідь Підлепенець наважився на дальній удар, який зумів парирувати Рудько. Були ще моменти в львів'ян Мірошніченка та Шаха, та цифри на табло не змінилися.

"Карпати" завдяки перемозі піднялися на 9-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Леви" записали в актив 8 очок. Тим часом "Чорноморець" опустився на 12-ту сходинку (6 пунктів).