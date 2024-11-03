"Олександрія" переграла "Полісся" в битві лідерів УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур

"Олександрія" – "Полісся" – 1:0

Гол: Смирний, 83

"Поліські вовки" здивували господарів активним стартом. Підопічні Імада Ашура з перших хвилин взялися пресингувати "жовто-чорних" на кожному клаптику поля. Утім, "Олександрія" витримала натиск житомирян і першою створила момент – Шабанов замикав кутовий, але не переграв Кудрика.

"Полісся" відповіло своєю змарнованою нагодою зі стандарту. Це Сарапій влучив у сітку зі зовнішнього боку після розіграшу кутового. Згодом олександрієць Безерра лише трохи не влучив у кут після прострілу Джевані. Натомість Леднєв розім'яв кіпера господарів ударом по центру.

Поступово епіцентр подій змістився в центр поля. Побільшало боротьби, а з нею і фолів. За цим же сценарієм розпочався і другий тайм. На 55-й хвилині ледь джокером "Полісся" не став Венделл. Він щойно вийшов на поле, як пробив під кутом у ліву дев'ятку – Єрмаков не без труднощів перевів на кутовий.

"Жовто-чорні" відповіли згодом. Джевані з рикошетом від оборонця пробив у дальній кут, а Кудрик в останній момент витягнув м'яч із дев'ятки воріт. Натомість спробу Калюжного пробити з центру штрафного далі заблокувала оборона житомирян. Під завісу зустрічі "Олександрія" додала в активності.

Зрештою, господарям вдалося відкрити рахунок на 83-й хвилині. Гол сольним проходом із власної половини організував Безерра, який протягнув м'яч до чужого штрафного та відрізав оборонців передачею на Смирного. А той холоднокровно переграв воротаря – 1:0 у підсумку.

Перемога дозволить "Олександрії" залишитися як мінімум співлідером чемпіонату України за підсумками 12-го туру. Команда Руслана Ротаня набрала 29 очок і на три пункти відірвалася від київського "Динамо", яке гратиме ввечері. Тим часом "Полісся" опустилося на 4-те місце (22 пункти), пропустивши вперед донецький "Шахтар".