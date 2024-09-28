"Олександрія" переграла "Кривбас" і залишиться в лідерах УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Кривбас" – "Олександрія" – 0:1

Гол: Філіппов, 45+1

"Жовто-чорні" спробували з перших хвилин нав'язати власний порядок денний. Однак, перші моменти змарнували криворіжці – Луньов не зміг пробити повз оборонця в залишені кіпером ворота, а постріл Соси метрів із 20-ти Єрмаков відбив на кутовий. У відповідь Ковалець з розвороту пробив у Кліщука.

Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Найгострішим в атаках господарів знову був Соса. Спершу нігерець не зміг спрямувати в сітку простріл Бандейри, а потім він не переграв голкіпера низовим ударом. "Олександрія" тепер відповіла голом – Безерра навісив, а Філіппов головою відправив м'яч у сітку.

"Кривбас" прийшов до тями в середині другої половини. Ось невтомний Соса з відскоку в центрі штрафного пробив у руки воротарю. Згодом Єрмаков парирував і постріл Луньова з-за меж майданчика. У складі гостей найактивнішим був Безерра, але кросам бразильця бракувало точності.

Організувати повноцінний фінальний штурм "Кривбас" не зумів. Як наслідок, "Олександрія" відсвяткувала перемогу та забезпечила лідерство за підсумками туру (19 очок). Наздогнати команду Руслана Ротаня здатне лише київське "Динамо". Натомість підопічні Юрія Вернидуба поки залишилися на 6-й сходинці в турнірній таблиці (11 пунктів).