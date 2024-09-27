УПЛ: Судаков забив пенальті, але "Шахтар" втратив очки у Рівному

Матчем на рівненському стадіоні "Авангард" розпочалась програма 8-го туру УПЛ. Чемпіони України не зуміли переграти одного з аутсайдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Верес" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Кльоц, 81 – Судаков, 64 (пенальті)

"Гірникам" вже у середу, 2 жовтня, грати у ЛЧ з італійською "Аталантою", тому їхній матч у розкладі туру УПЛ поставили найпершим. Початок гри затримався майже на півгодини, через масштабну повітряну тривогу.

У першому таймі "Верес", який у минулому турі лише дивом врятував нічию з "Інгульцем", доволі впевнено нав'язав боротьбу "Шахтарю". В усякому разі, відчутної переваги підопічні Маріно Пушіча не мали.

Активно діяв на лівому фланзі "гірників" Невертон, і саме після його флангових проходів і передач біля воріт господарів виникала гострота. Проте, справді гольовим можна назвати лише один момент, який стався на 31-й хвилині. Після навісу все того ж Невертона небезпечно пробив головою Траоре, але не влучив.

Що стосується моментів "Вереса", згадати можна лише удар Кльоца з-за меж штрафного – м'яч пролетів повз ліву стійку. А загалом за весь перший тайм обидві команди жодного разу не влучили у площину воріт.

Після перерви гості прогнозовано активізувалися. Майже одразу після відновлення гри супермомент був у Бондаренка, який головою пробивав практично у порожній кут воріт. Але захисники не пустили м'яч у сітку. А на 53-й хвилині "Шахтар" заробив пенальті: Криськів грамотно підставився під захисника у штрафному. А Судаков цього разу не схибив з "точки".

Після голу "Шахтарю" нічого не віщувало проблем, поки на 81-й хвилині гості не видали букет помилок. Обрізка захисників призвела до того, що Гайдучик вибіг майже віч-на-віч з Різником. Втім, форвард рівнян свій момент запоров. М'яч відскочив до Луана, який відіграв на Кльоца, і той здалеку точно пробив у лівий кут.

У компенсований час на полі відбувалось щось неймовірне. Спочатку Невертон головою пробив у поперечину, а Егіналду не зумів добити відскок у ворота. І одразу супершанс виник у Луана, але він чи підслизнувся, чи заплутався у власних ногах. У підсумку – дуже несподівана нічия 1:1.

"Шахтар" після 8-ми турів набрав 13 очок і йде у таблиці УПЛ на четвертому місці. Рівняни з 6-ма балами залишились 13-ми.