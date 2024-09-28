"Александрия" обыграла "Кривбасс" и останется в лидерах УПЛ

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Кривбасс" – "Александрия" – 0:1

Гол: Филиппов, 45+1

"Желто-черные" попытались с первых минут навязать собственную повестку дня. Однако первые моменты упустили криворожцы – Лунев не смог пробить мимо защитника в оставленные кипером ворота, а выстрел Сосы метров с 20-ти Ермаков отразил на угловой. В ответ Ковалец с разворота пробил в Клищука.

Новая вспышка активности пришлась на концовку тайма. Самым острым в атаках хозяев снова был Соса. Сначала нигерец не смог направить в сетку прострел Бандейры, а затем он не обыграл голкипера низовым ударом. "Александрия" теперь ответила голом – Безерра навесил, а Филиппов головой отправил мяч в сетку.

"Кривбасс" пришел в себя в середине второй половины. Вот неутомимый Соса с отскока в центре штрафной пробил в руки вратарю. Впоследствии Ермаков парировал и выстрел Лунева из-за пределов площадки. В составе гостей самым активным был Безерра, но кроссам бразильца не хватало точности.

Организовать полноценный финальный штурм "Кривбасс" не смог. Как следствие, "Александрия" отметила победу и обеспечила лидерство по итогам тура (19 очков). Догнать команду Руслана Ротаня способно только киевское "Динамо". Подопечные Юрия Вернидуба пока остались на 6-й строчке в турнирной таблице (11 пунктов).