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"Александрия" обыграла "Кривбасс" и останется в лидерах УПЛ

Фото: "Желто-черные" одержали победу на выезде (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" минимально уступил "Александрии" в 8-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Кривбасс" – "Александрия" – 0:1

Гол: Филиппов, 45+1

 

"Желто-черные" попытались с первых минут навязать собственную повестку дня. Однако первые моменты упустили криворожцы – Лунев не смог пробить мимо защитника в оставленные кипером ворота, а выстрел Сосы метров с 20-ти Ермаков отразил на угловой. В ответ Ковалец с разворота пробил в Клищука.

Новая вспышка активности пришлась на концовку тайма. Самым острым в атаках хозяев снова был Соса. Сначала нигерец не смог направить в сетку прострел Бандейры, а затем он не обыграл голкипера низовым ударом. "Александрия" теперь ответила голом – Безерра навесил, а Филиппов головой отправил мяч в сетку.

"Кривбасс" пришел в себя в середине второй половины. Вот неутомимый Соса с отскока в центре штрафной пробил в руки вратарю. Впоследствии Ермаков парировал и выстрел Лунева из-за пределов площадки. В составе гостей самым активным был Безерра, но кроссам бразильца не хватало точности.

Организовать полноценный финальный штурм "Кривбасс" не смог. Как следствие, "Александрия" отметила победу и обеспечила лидерство по итогам тура (19 очков). Догнать команду Руслана Ротаня способно только киевское "Динамо". Подопечные Юрия Вернидуба пока остались на 6-й строчке в турнирной таблице (11 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" сенсационно сыграл вничью с "Вересом" на старте тура УПЛ.

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