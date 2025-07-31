ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Гороскопи Спорт Поради Цікаве
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Олександрія" – "Партизан": коли і де дивитися матч-реванш Ліги конференцій

Четвер 31 липня 2025 12:24
UA EN RU
"Олександрія" – "Партизан": коли і де дивитися матч-реванш Ліги конференцій ФК "Олександрія" (фото: fco.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Сьогодні, 31 липня, ФК "Олександрія" проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти белградського "Партизана".

РБК-Україна розповідає, де дивитись матч і чому український клуб зобов'язаний "покарати" сербських футболістів.

Де і коли дивитися матч "Олександрія" - "Партизан"

Поєдинок відбудеться на головній арені сербського клубу в столиці - Белграді. Початок гри запланований на 22:00 за київським часом.

Поєдинок можна буде безкоштовно переглянути на каналі "КС ТБ / Єврокубки" у розділі "Спорт" на платформі "Київстар ТБ".

Перегляд буде безкоштовним для всіх зареєстрованих користувачів. Для доступу достатньо авторизуватися за номером мобільного телефону на сайті або в додатку "Київстар ТБ" та підтвердити вхід за допомогою SMS-коду. Дивитися можна з будь-якого пристрою.

Результат першої гри: серби мають перевагу

Перший матч відбувся у польському Катовіце, де українська команда тимчасово проводить домашні матчі.

Зустріч завершилася невтішною поразкою "Олександрії" з рахунком 0:2.

Таким чином, для виходу до наступної стадії турніру підопічним необхідно відігрувати два м’ячі.

Що відомо про суперника

"Партизан" - один із найтитулованіших клубів Сербії, у його активі 27 національних чемпіонських титулів і 16 перемог у Кубках Югославії, СРЮ та Сербії.

Минулого сезону команда посіла друге місце у чемпіонаті країни, поступившись лише "Црвені Звезді".

У цьому сезоні "Партизан" уже встиг стартувати в єврокубках. У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи белградці поступилися кіпрському АЕКу. Попри перемогу вдома в додатковий час (2:1), серби програли серію пенальті - 5:6.

Окрім спортивних результатів, навколо клубу виник резонанс через передсезонну підготовку. Влітку "Партизан" тренувався у Москві, де взяв участь у турнірі "BetBoom Bratski Kup" і провів контрольні матчі з російськими ЦСКА та "Динамо". Ці клуби публічно підтримують воєнні дії РФ в Україні.

Такий крок викликав обурення в українських вболівальників і спортивних оглядачів, адже участь у подібних змаганнях виглядає як відверта демонстрація лояльності до держави-агресора.

Що далі: потенційний суперник в 3-му раунді

Команда, яка вийде переможцем із цього протистояння, зустрінеться в третьому раунді кваліфікації з переможцем пари "Мідтьюлланн" (Данія) - "Хіберніан" (Шотландія). У першому матчі ці колективи зіграли внічию 1:1.

Програвший у парі "Партизан" - "Олександрія" припинить виступи у єврокубках.

Нагадаємо, що вже відомий суперник "Динамо" у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Також читайте, де і коли дивитися матч-реванш "Полісся" - "Санта-Колома" у кваліфікації Ліги конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Україна
Новини
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Ракетний удар по будинку у Києві: зруйновано під'їзд, під завалами люди - репортаж РБК-Україна
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині