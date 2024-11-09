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"Олександрія" з хет-триком центрбека розгромила "Карпати" в Прем'єр-лізі

Фото: Мігель Кампуш тричі покарав "левів" (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

У рамках 13-го туру чемпіонату України "Олександрія" вдома впевнено здолала львівські "Карпати". Три м'ячі оформив оборонець господарів Мігель Кампуш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Олександрія" – "Карпати" – 3:0

Голи: Кампуш, 36, 54 (пенальті), 83 (пенальті)

 

Господарі довго не запрягали. Уже на 2-й хвилині відкрити рахунок міг Бєляєв, але його класний удар у дальній кут після передачі Безерри парирував Кемкін. Утім, "леви" витримали стартовий натиск і невдовзі відсунули перебіг подій подалі від власних воріт.

Після екватору тайму "Карпати" навіть створили момент. Це Чачуа потужно пробив із меж штрафного повз ближню стійку. Натомість "Олександрія" відповіла забитим м'ячем зі стандарту. Адамюк збив Безерру, а Кампуш прямим ударом зі штрафного перекинув через стінку в ближній кут.

На старті другої половини "жовто-чорні" могли подвоїти перевагу, коли Шабанов головою не зміг переграти воротаря. Підопічні Руслана Ротаня продовжила тиснути та згодом заробили одинадцятиметровий. До позначки підійшов Кампуш і влучно пробив у лівий кут.

"Олександрія" вирішила не збавляти оберти. Ось Мишньов після передачі Бєляєва пробив у дальню стійку з лівого кута штрафного. "Зелено-білі" прийшли до тями на 68-й хвилині – Ігор зіграв головою після кутового, але Єрмаков зумів витягнути м'яч із кута.

Після невеликого перепочинку провела низку атак на початку 10-хвилинного фінального відрізку. Спершу Кулаков на ближній стійці не переграв Кемкіна після прострілу Козака, а потім голкіпер львів'ян збив Ковальця у власному штрафному. Пенальті вдруге взявся виконувати Кампуш і не схибив – 3:0 у підсумку з хет-триком португальського оборонця.

"Олександрія" продовжить лідирувати в Прем'єр-лізі (32 очки). Рекордна серія команди Ротаня без поразок склала 17 матчів. Тим часом "Карпати" ризикують випасти з топ-5 турнірної таблиці. "Леви" наразі мають 18 пунктів.

До слова, раніше "Оболонь" сенсаційно переграла ЛНЗ на виїзді.

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