"Александрия" с хет-триком центрбека разгромила "Карпаты" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Александрия" – "Карпаты" – 3:0

Голы: Кампуш, 36, 54 (пенальти), 83 (пенальти)

Хозяева долго не запрягали. Уже на 2-й минуте открыть счет мог Беляев, но его классный удар в дальний угол после передачи Безерры парировал Кемкин. Впрочем, "львы" выдержали стартовое давление и вскоре отодвинули ход событий подальше от собственных ворот.

После экватора тайма "Карпаты" даже создали момент. Это Чачуа мощно пробил из пределов штрафной мимо ближней штанги. "Александрия" ответила забитым мячом со стандарта. Адамюк сбил Безерру, а Кампуш прямым ударом со штрафного перебросил через стенку в ближний угол.

На старте второй половины "желто-черные" могли удвоить преимущество, когда Шабанов головой не смог переиграть вратаря. Подопечные Руслана Ротаня продолжила давить и впоследствии заработали одиннадцатиметровый. К отметке подошел Кампуш и точно пробил в левый угол.

"Александрия" решила не сбавлять обороты. Вот Мышнев после передачи Беляева пробил в дальнюю штангу с левого угла штрафной. "Зелено-белые" пришли в себя на 68-й минуте – Игор сыграл головой после углового, но Ермаков сумел вытащить мяч из угла.

После небольшой передышки провела ряд атак в начале 10-минутного финального отрезка. Сначала Кулаков на ближней штанге не переиграл Кемкина после прострела Козака, а затем голкипер львовян сбил Ковальца в собственной штрафной. Пенальти во второй раз взялся исполнять Кампуш и не промахнулся – 3:0 в итоге с хет-триком португальского защитника.

"Александрия" продолжит лидировать в Премьер-лиге (32 очка). Рекордная серия команды Ротаня без поражений составила 17 матчей. Тем временем "Карпаты" рискуют выпасть из топ-5 турнирной таблицы. "Львы" сейчас имеют 18 пунктов.