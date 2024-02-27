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"Олександрія" даремно виборола нічию з "Шахтарем": інсайдер напророкував техпоразку

Фото: "Містяни" можуть втратити здобуте вдома очко (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

"Олександрія" у поєдинку 18-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря", імовірно, випустила на поле незаявленого футболіста.

Про це заявив телевізійник Володимир Звєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Telegram-канал журналіста.

Півзахисник "жовто-чорних" Іван Калюжний, вочевидь, не мав права одягати футболку команди Руслана Ротаня на матч із "гірниками". Тепер "Олександрія" ризикує отримати технічну поразку.

Калюжний вийшов у старті олександрійців і відіграв усі 90 хвилин проти "Шахтаря". Проте, цілком вірогідно, що хавбек не був заявлений за "Олександрію". У паспорті футболіста актуальним клубом вказаний черкаський ЛНЗ, кольори якого українець захищав восени.

Регламент змагань передбачає, що за участь в офіційному поєдинку незаявленого гравця результат анулюється. Натомість команда, що припустилася помилки повинна отримати технічну поразку. Якщо підозри щодо Калюжного підтвердяться, то "Олександрія" втратить зароблене очко, а "Шахтар" здобуде ще два.

Матч "Олександрія" – "Шахтар" тривав майже три години. Стартовий свисток зустрічі відклали через повітряну тривогу, а в другому таймі сирена ще раз відправила команди в укриття. Зрештою, поєдинок завершився нульовою нічиєю.

 

 

До слова, раніше "Динамо" з камбеком переграло "Металіст 1925" у столиці.

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