"Олександрія" даремно виборола нічию з "Шахтарем": інсайдер напророкував техпоразку

Півзахисник "жовто-чорних" Іван Калюжний, вочевидь, не мав права одягати футболку команди Руслана Ротаня на матч із "гірниками". Тепер "Олександрія" ризикує отримати технічну поразку.

Калюжний вийшов у старті олександрійців і відіграв усі 90 хвилин проти "Шахтаря". Проте, цілком вірогідно, що хавбек не був заявлений за "Олександрію". У паспорті футболіста актуальним клубом вказаний черкаський ЛНЗ, кольори якого українець захищав восени.

Регламент змагань передбачає, що за участь в офіційному поєдинку незаявленого гравця результат анулюється. Натомість команда, що припустилася помилки повинна отримати технічну поразку. Якщо підозри щодо Калюжного підтвердяться, то "Олександрія" втратить зароблене очко, а "Шахтар" здобуде ще два.

Матч "Олександрія" – "Шахтар" тривав майже три години. Стартовий свисток зустрічі відклали через повітряну тривогу, а в другому таймі сирена ще раз відправила команди в укриття. Зрештою, поєдинок завершився нульовою нічиєю.