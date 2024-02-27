"Александрия" зря завоевала ничью с "Шахтером": инсайдер напророчил техпоражение

Полузащитник "желто-черных" Иван Калюжный, по-видимому, не имел права одевать футболку команды Руслана Ротаня на матч с "горняками". Теперь "Александрия" рискует получить техническое поражение.

Калюжный вышел в старте александрийцев и отыграл все 90 минут против "Шахтера". Однако вполне вероятно, что хавбек не был заявлен за "Александрию". В паспорте футболиста актуальным клубом указан черкасский ЛНЗ, цвета которого украинец защищал осенью.

Регламент соревнований предполагает, что за участие в официальном поединке незаявленного игрока результат аннулируется. Взамен допустившая ошибку команда должна получить техническое поражение. Если подозрения о Калюжном подтвердятся, то "Александрия" потеряет заработанное очко, а "Шахтер" получит еще два.

Матч "Александрия" – "Шахтер" длился почти три часа. Стартовый свисток встречи отложили из-за воздушной тревоги, а во втором тайме сирена еще раз отправила команды в укрытие. В конце концов, поединок завершился нулевой ничьей.