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"Александрия" зря завоевала ничью с "Шахтером": инсайдер напророчил техпоражение

Фото: "Городе" могут потерять добытое дома очко (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

"Александрия" в поединке 18-го тура отечественной Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" предположительно выпустила на поле незаявленного футболиста.

Об этом заявил телевизионщик Владимир Зверов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Telegram-канал журналиста.

Полузащитник "желто-черных" Иван Калюжный, по-видимому, не имел права одевать футболку команды Руслана Ротаня на матч с "горняками". Теперь "Александрия" рискует получить техническое поражение.

Калюжный вышел в старте александрийцев и отыграл все 90 минут против "Шахтера". Однако вполне вероятно, что хавбек не был заявлен за "Александрию". В паспорте футболиста актуальным клубом указан черкасский ЛНЗ, цвета которого украинец защищал осенью.

Регламент соревнований предполагает, что за участие в официальном поединке незаявленного игрока результат аннулируется. Взамен допустившая ошибку команда должна получить техническое поражение. Если подозрения о Калюжном подтвердятся, то "Александрия" потеряет заработанное очко, а "Шахтер" получит еще два.

Матч "Александрия" – "Шахтер" длился почти три часа. Стартовый свисток встречи отложили из-за воздушной тревоги, а во втором тайме сирена еще раз отправила команды в укрытие. В конце концов, поединок завершился нулевой ничьей.

 

 

К слову, ранее "Динамо" с камбэком обыграло "Металлист 1925" в столице.

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