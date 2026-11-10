Олександр Конотопський: історія успіху засновника Ajax Systems

Олександр Конотопський заснував Ajax Systems у 2011 році й очолює її наглядову раду. Нині компанія - найбільший виробник охоронних систем в Європі, а пристрої Ajax продаються в понад 180 країнах.

РБК-Україна розповідає про історію розвитку компанії та її засновника.

Шлях засновника: навчання, перша робота і Secur

Олександр Конотопський народився 7 червня 1986 року. У 2004-2009 роках вивчав інженерію, електроніку та комп'ютерні науки в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ).

У студентські роки встиг спробувати себе як автор матеріалів про бізнес у щотижневому виданні "Влада грошей". Діяльність у діловій журналістиці відкрила Олександру доступ до підприємницької спільноти, у представників якої він переймав цінний досвід.

Згодом, ставши призером олімпіади, Конотопський отримав пропозицію працевлаштування від мобільного оператора "МТС-Україна" (нині Vodafone Україна), де близько року обіймав посаду інженера з радіопланування.

У 2008 році Олександр Конотопський разом із другом Євгеном Гуменюком заснував інтернет-магазин охоронного обладнання Secur. Спочатку замовлення надходили вкрай рідко, тому компанія експериментувала з різними підходами до продажів. Конотопський згадує той час як випробування.

"Це така перевірка: заходиш у бізнес, як молодий підприємець із планами підкорення світу, а в тебе один запит за місяць", - говорить він.

Пошук власного підходу до продажів зрештою почав приносити плоди, і приблизно за чотири роки магазин посів лідерські позиції серед дистриб'юторів охоронних систем в Україні.

Перший власний продукт Олександра Конотопського

Дистрибуція обладнання інших брендів була прибутковою, проте Secur не мав змоги впливати на якість цих пристроїв. У 2011 році Олександр Конотопський зареєстрував науково-виробниче підприємство "Аякс", яке згодом стало відоме як Ajax Systems. Паралельно з розвитком нової компанії Олександр продовжував керувати Secur, а пізніше передав управління колезі.

В 2014 році команда Олександра ухвалила рішення виходити на міжнародні ринки, і ставку зробили на власний продукт.

"Будувати власну міжнародну мережу дистрибуції непросто, але, якщо ти виходиш як виробник, зʼявляються всі шанси", - пояснює Конотопський.

У 2015 році Ajax Systems залучила першого зовнішнього інвестора: фонд SMRK вклав у компанію 1 млн доларів. Через чотири роки міноритарну частку в Ajax Systems придбав фонд Horizon Capital за 10 млн доларів.

Ajax Systems у часи пандемії і війни

Перевірку на міцність бізнес-модель Ajax Systems пройшла у 2020 році. На ринках із суворим карантином продажі падали на 90%, але загальний спад компанії зупинився на 55%. Водночас компанія зберегла і команду, і зарплати.

"Ми не ввійшли в 1% бізнесу, для якого коронавірус не став проблемою, але ми серед тих 5%, для яких це не стало серйозною проблемою", - зазначає Конотопський, оцінюючи той період.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Ajax Systems зустріла з чіткою позицією: компанія припинила будь-які торговельні відносини з Росією та Білоруссю.

1 жовтня того ж року перший пристрій випустив новий завод у Туреччині, а в листопаді 2025-го запрацювало виробництво у Вʼєтнамі.

Про те, як бізнес тримає удар, Конотопський говорить мовою покеру: "Гра закінчується, коли встаєш з-за столу. Тільки ти можеш її припинити".

Визнання та нагороди Олександра Конотопського

У 2021 році Forbes Ukraine назвав Олександра Конотопського підприємцем року, а також відзначив його перемогою в номінації "Стратегічне мислення". Наступного року він був представлений у World of Forbes і рейтингу "30 до 30. Найуспішніші молоді українці".

У 2024-му "Українська правда" внесла Олександра до списку 100 людей, які рухають Україну вперед, а у 2025-му New Voice назвав його одним із найвпливовіших українців. Тоді ж британська премія Security and Safety Entrepreneur Awards 2025 визнала Конотопського підприємцем року за внесок в інновації у сфері безпеки.

Чим живе Ajax Systems сьогодні

Ajax Systems - міжнародна технологічна компанія і найбільший у Європі виробник охоронних систем. Продуктам Ajax довіряють уже понад 4,5 мільйони кінцевих користувачів і 330 тисяч PRO-користувачів у більш ніж 180 країнах. Компанія пропонує комплексні рішення для захисту житлових і комерційних обʼєктів різного масштабу.

Нині портфоліо Ajax налічує 280 пристроїв для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

Окрім розвитку технологій, Ajax Systems займається культурними, освітніми та соціальними проєктами.

"Ajax Systems досягла світового успіху завдяки талановитим українським інженерам", - наголошує Конотопський.

Щоб таких спеціалістів ставало більше, компанія системно підтримує інженерну освіту в Україні: у межах екосистеми Ajax Next вона у співпраці з провідними закладами освіти та партнерами відкрила п'ять сучасних лабораторій, де вже практикувалися близько 1200 студентів. Крім того, Ajax Systems проводить навчальні активності й забезпечує студентів ресурсами для практичного навчання.

Від початку повномасштабного вторгнення Ajax Systems розвиває й соціальні проєкти. У співпраці зі Stfalcon та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України компанія розробила застосунок "Повітряна тривога". Він оперативно сповіщає українців про ракетні та дронові атаки РФ, допомагаючи вчасно подбати про власну безпеку.