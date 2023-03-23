З окупованої території України вдалося повернути додому ще двох дітей
Україні вдалось повернути додому ще двох дітей. Звернення щодо них надійшло від жінки, яка перебувала у російському полоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Як пише Лубінець, додому повернулись 9-річна дівчинка й 16-річний хлопець. Усі вони вже разом перебувають зі своєю родиною.
Також він зауважив, що повернення вдалось здійснити у результаті взаємодії двох уповноважених з прав людини - України та Росії.
"Тому вкотре закликаю родичів, батьків, опікунів, бабусь, дідусів, чиї діти перебувають на території РФ чи на тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого. Працюємо над поверненням кожної української дитини", - написав Лубінець.
Фото: з окупованої території України вдалося повернути додому ще двох дітей (t.me/dmytro_lubinetzs)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україні вдалось повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками з тимчасово окупованих міст.
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