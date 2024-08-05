UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З окупованої Луганської області вдалося повернути ще двох людей, - Мінреінтеграції

Ілюстративне фото: з окупованої Луганської області вдалося повернути ще двох людей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох людей з тимчасово окупованої росіянами Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомили у відомстві, нещодавно до однієї з громадських організацій звернулася дівчина з проханням допомогти евакуювати її матір і брата з тимчасово окупованої Луганщини. Самотужки виїхати вони не могли.

Дівчина мешкає в Харківській області та вже понад два роки не бачила своїх рідних.Наразі родина знову разом. Мати, сестра і брат перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території.

До повернення родини долучилися представники Мінреінтеграції у співпраці з ГС "Українська мережа за права дитини", ГО "Плурітон" та волонтерською організацією "Допомагаємо виїхати".

 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути трьох людей в рамках возз'єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна в УкраїніМіністерство реінтеграції