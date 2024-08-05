Из оккупированной Луганской области удалось вернуть еще двух человек, - Минреинтеграции

Как сообщили в ведомстве, недавно в одну из общественных организаций обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата из временно оккупированной Луганской области. Самостоятельно уехать они не могли.

Девушка живет в Харьковской области и уже более двух лет не видела своих родных. Сейчас семья снова вместе. Мать, сестра и брат находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ГС "Украинская сеть по правам ребенка", ОО "Плуритон" и волонтерской организацией "Помогаем уехать".