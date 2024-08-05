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Из оккупированной Луганской области удалось вернуть еще двух человек, - Минреинтеграции

Иллюстративное фото: из оккупированной Луганской области удалось вернуть еще двух человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть двух человек из временно оккупированной россиянами Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщили в ведомстве, недавно в одну из общественных организаций обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата из временно оккупированной Луганской области. Самостоятельно уехать они не могли.

Девушка живет в Харьковской области и уже более двух лет не видела своих родных. Сейчас семья снова вместе. Мать, сестра и брат находятся в безопасности на подконтрольной Украине территории.

К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ГС "Украинская сеть по правам ребенка", ОО "Плуритон" и волонтерской организацией "Помогаем уехать".

 

Напомним, недавно мы сообщали, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть троих человек в рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

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