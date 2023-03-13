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До окупованої Луганської області на лікування привезли 150 найманців ПВК "Вагнера", - Генштаб

Фото: В окуповану Луганську область на лікування привезли 150 найманців ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

До тимчасово окупованої Луганської області на лікування привезли 150 найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові наголосили, що росіяни продовжують зазнавати втрат.

"На території Біловодської районної лікарні тимчасово зайнятої території Луганської області, на лікування привезли 150 найманців так званої ПВК "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку протягом доби російські окупанти втратили вбитими та пораненими 535 своїх солдатів.

Крім того, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські військові знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців".

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ЛуганськВійна Росії проти УкраїниВагнерівці