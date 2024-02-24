З окупованої Луганської області евакуювали двох дітей

З окупованої території Луганської області евакуювали двох дівчаток. Їх вивезли на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.
Зазначається, що майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні сім'я нарешті зустрілися.
Повідомляється, що на момент широкомасштабного вторгнення діти жили з бабусею та дідусем у невеликому селі у Луганській області. Мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок одразу не вдалося.
Протягом 2022 року дівчаткам довелося вчитися у школі за російською програмою. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся для оформлення опікунства.
Вивезти рідних сестер із тимчасово окупованої території Луганської області допомогли Мінреінтеграції, Громадська спілка "Українська мережа за права дитини" та проєкт з пошуку і повернення дітей "Шлях додому".
Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.
Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.
У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.
А ЄС у новому пакеті санкцій ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.
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