В окупованому Токмаку другу ніч поспіль лунають вибухи

Вибухи почали лунати в районі Токмака після опівночі.

Було зафіксовано чотири "прильоти" на північній околиці міста, згідно з даними Telegram-каналу "Гнила Черешня".

Трохи пізніше стало відомо, що в районі міста сталося ще 3 вибухи.

"І ще 2 (прильоти) для повноти картини туди ж", - йдеться у публікації.

Зазначимо, що минулої ночі на околицях Токмака також чули вибухи. Тоді, за даними партизанів, "бавовна" сталася також на північних околицях населеного пункту, в стороні Молочанська.

Вибухи у Токмаку

Місто Токмак Запорізької області перебуває під контролем російських окупантів із перших днів повномасштабного вторгнення. При цьому на захопленій частині регіону добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких вибухів партизани знищують місця базування російського окупаційного контингенту, склади БК.

Раніше повідомлялося, що в Токмаку, окрім "бавовни" в ніч на 20 червня, вибухи відбувалися також і 7 та 6 червня.