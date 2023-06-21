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В окупованому Токмаку другу ніч поспіль лунають вибухи

Фото: у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

На околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунала серія вибухів уночі 21 червня. Аналогічна ситуація відбувалася у місті й добу тому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на запорізькі пабліки.

Вибухи почали лунати в районі Токмака після опівночі.

Було зафіксовано чотири "прильоти" на північній околиці міста, згідно з даними Telegram-каналу "Гнила Черешня".

Трохи пізніше стало відомо, що в районі міста сталося ще 3 вибухи.

"І ще 2 (прильоти) для повноти картини туди ж", - йдеться у публікації.

Зазначимо, що минулої ночі на околицях Токмака також чули вибухи. Тоді, за даними партизанів, "бавовна" сталася також на північних околицях населеного пункту, в стороні Молочанська.

Вибухи у Токмаку

Місто Токмак Запорізької області перебуває під контролем російських окупантів із перших днів повномасштабного вторгнення. При цьому на захопленій частині регіону добре розвинений рух Сил спротиву. Тому, зокрема, у Токмаку вибухи лунають досить часто.

Під час таких вибухів партизани знищують місця базування російського окупаційного контингенту, склади БК.

Раніше повідомлялося, що в Токмаку, окрім "бавовни" в ніч на 20 червня, вибухи відбувалися також і 7 та 6 червня.

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