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В захопленому Токмаку Запорізької області знову лунають вибухи

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Запоріжжя, Четвер 08 червня 2023 11:01
В захопленому Токмаку Запорізької області знову лунають вибухи Фото: у захопленому Токмаку Запорізької області знову лунають вибухи 8 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області в четвер, 8 червня, знову лунають вибухи. Вони відбуваються у місті вже другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Погода для рашистів на Запорізькому напрямку - спекотні літні дні та ночі у поки що окупованому Токмаку", - розповів він.

Де пролунали вибухи?

За словами Федорова, вибухи лунали до двох годин ночі. Зокрема, останні два дні "вибухово гаряче" було в районі захоплених ворогом:

  • автотранспортного підприємства;
  • так званого "МРЕО" окупантів;
  • залізничного вокзалу.

В захопленому Токмаку Запорізької області знову лунають вибухи

Вибухи у Токмаку Запорізької області

Токмак Запорізької області опинився під російською окупацією майже з перших днів вторгнення. На захопленій частині регіону дуже добре розвинений партизанський рух. Тому, зокрема, у Токмаку та Мелітополі вибухи лунають досить часто, точково знищуються місця базування окупантів, склади. Наприклад, учора у Токмаку повідомляли про серію вибухів, мінімум про 6.

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вибухи Запорожская область
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