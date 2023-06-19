В окупованому Токмаку прогриміли вибухи, повідомляють про 6 "прильотів"
У Токмаку (Запорізька область), тимчасово підконтрольному російським окупантам, пролунала серія вибухів у понеділок, 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
Вибухи в окупованому місті чули після 23.00.
За даними Telegram-каналу "Гнила Черешня", "прилетіло 6 разів поспіль" в стороні Молочанська, на околицях Токмака
Також у мережі повідомляється про ймовірну детонацію внаслідок цієї нічної "бавовни".
Більш докладних даних від офіційних осіб щодо вибухів у Токмаку та наслідків - поки що немає.
Вибухи на окупованій частині Запорізької області
У населених пунктах Запорізької області, які тимчасово під контролем російських загарбників, дуже часто лунають вибухи. Зазначимо, що на захопленій частині регіону дуже добре розвинений партизанський рух. Тому, зокрема, у Токмаку та Мелітополі вибухи лунають досить часто, точково знищуються місця базування окупантів, склади.
Так, наприклад, у Мелітополі "бавовна" відбувалася кілька ночей поспіль. Як зазначив мер міста Іван Федоров 12 червня, почалося все з того, що в ніч із суботи на неділю росіяни розпочали тотальні перевірки будинків, намагаючись знайти партизанів та представників Сил опору.
Також він додав, що військові РФ постріляли один одного і вбили щонайменше одного окупанта з Осетії.
Що стосується Токмака Запорізької області, то 7 та 6 червня там також відбувалися вибухи.
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