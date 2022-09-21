В окупованому Сватовому знищили російську комендатуру, - Гайдай

За його словами, українські військові знищили штаб окупантів та склад боєприпасів, які облаштували у місті. Гайдай заявив, що є багато жертв та постраждалих серед росіян.

"Попередньо 250 рашистів отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці. Перевіряємо", - йдеться у повідомленні.

Фото: у Сватовому знищили комендатуру окупантів (t.me/serhiy_hayday)