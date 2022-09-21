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В оккупированном Сватово уничтожили российскую комендатуру, - Гайдай

Фото: в Сватово уничтожили комендатуру и склад оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Сватово Луганской области уничтожили вражескую комендатуру. По предварительным данным, более 250 оккупантов пострадали и погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, украинские военные уничтожили штаб оккупантов и склад боеприпасов, которые обустроили в городе. Гайдай заявил, что есть много жертв и пострадавших среди россиян.

"Предварительно 250 рашистов получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы. Проверяем", - говорится в сообщении.

Фото: в Сватово уничтожили комендатуру оккупантов (t.me/serhiy_hayday)

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что в Кадиевке ВСУ уничтожили базу российских оккупантов, а в Новоайдаре ликвидировали технику на территории лесхоза.

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