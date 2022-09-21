В оккупированном Сватово уничтожили российскую комендатуру, - Гайдай

По его словам, украинские военные уничтожили штаб оккупантов и склад боеприпасов, которые обустроили в городе. Гайдай заявил, что есть много жертв и пострадавших среди россиян.

"Предварительно 250 рашистов получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы. Проверяем", - говорится в сообщении.

Фото: в Сватово уничтожили комендатуру оккупантов (t.me/serhiy_hayday)