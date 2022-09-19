В Кадиевке ликвидировали еще одну базу россиян, - Луганская ОВА

Украинские военные уничтожили еще одну базу российских оккупантов в Луганской области. Она находилась в городе Кадиевка (бывший Стаханов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры", - говорится в сообщении. Также, по словам Гайдая, взрывы произошли в городе Новоайдар. На территории местного лесхоза была уничтожена техника и личный состав врага. Фото: ВСУ уничтожили базу врага в Кадиевке (t.me/serhiy_hayday)