В Кадиевке ликвидировали еще одну базу россиян, - Луганская ОВА
Украинские военные уничтожили еще одну базу российских оккупантов в Луганской области. Она находилась в городе Кадиевка (бывший Стаханов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры", - говорится в сообщении.
Также, по словам Гайдая, взрывы произошли в городе Новоайдар. На территории местного лесхоза была уничтожена техника и личный состав врага.
Фото: ВСУ уничтожили базу врага в Кадиевке (t.me/serhiy_hayday)
Напомним, по данным Гайдая, украинская авиация в сутки 18 сентября ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Луганской области.
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