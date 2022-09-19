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В Кадиевке ликвидировали еще одну базу россиян, - Луганская ОВА

Новина українською →
Кадиевка, Понедельник 19 сентября 2022 11:59
В Кадиевке ликвидировали еще одну базу россиян, - Луганская ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные уничтожили еще одну базу российских оккупантов в Луганской области. Она находилась в городе Кадиевка (бывший Стаханов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, взрывы произошли в городе Новоайдар. На территории местного лесхоза была уничтожена техника и личный состав врага.

Фото: ВСУ уничтожили базу врага в Кадиевке (t.me/serhiy_hayday)

Напомним, по данным Гайдая, украинская авиация в сутки 18 сентября ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Луганской области.

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