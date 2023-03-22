UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Старобільську викладачі коледжу відмовилися брати російські паспорти

Фото: В окупованому Старобільську викладачі коледжу відмовилися брати російські паспорти (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники продовжують заходи щодо примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у Старобільському професійному коледжі Луганського національного аграрного університету освітяни провели збори, на яких висловили невдоволення з приводу примусової паспортизації педагогічного складу. Так, окупаційне "керівництво" навчального закладу наполягає, щоб усі працівники коледжу до 1 червня отримали російські паспорти.

"Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів", - ідеться в повідомленні.

Водночас у населених пунктах Херсонської області так звана "влада" погрожує місцевим жителям із квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

Нагадаємо, росіяни планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУЛуганськХерсонська областьВійна Росії проти України