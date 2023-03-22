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В оккупированном Старобельске преподаватели колледжа отказались брать российские паспорта

Фото: В оккупированном Старобельске преподаватели колледжа отказались брать российские паспорта (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета педагоги провели собрание, на котором выразили недовольство по поводу принудительной паспортизации педагогического состава. Так, оккупационное "руководство" учебного заведения настаивает, чтобы все работники колледжа до 1 июня получили российские паспорта.

"Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания", - говорится в сообщении.

При этом в населенных пунктах Херсонской области так называемая "власть" угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

Напомним, россияне планируют на законодательном уровне обязать жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства.

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