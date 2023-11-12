У окупованому Старобільську чоловіки намагаються уникати мобілізації, - Генштаб

За даними Генштабу, чоловіки Старобільська намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу:

звільняються з роботи,

переховуються,

виїжджають до інших населених пунктів.

Тим часом мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю Російської Федерації.

Прихована мобілізація на окупованому півдні України

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські військові проводять приховану мобілізацію на окупованих територіях півдня України.

Також повідомлялося, що мешканцям окупованих регіонів не дають ліків та відправляють помирати додому. Це стосується і громадян, які отримали паспорт РФ.

Людям в окупації з українськими паспортами загрожують звільненням. В реальності "визволителів" вони іноземні працівники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.