В оккупированном Старобельске мужчины пытаются избегать мобилизации, - Генштаб

Во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в Вооруженные силы Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным Генштаба, мужчины Старобельска пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу:
Между тем мобилизованные граждане, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляются для военной подготовки в Краснодарский край Российской Федерации.
Напомним, мы сообщали, что российские военные ведут скрытую мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины.
Также сообщалось, что жителям оккупированных регионов не дают лекарства и отправляют умирать домой. Это касается и граждан, получивших паспорт РФ.
Людям в оккупации с украинскими паспортами грозят увольнением. В действительности "освободителей" они иностранные работники.
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