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В оккупированном Скадовске прогремели взрывы

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Скадовск, Воскресенье 19 марта 2023 18:13
В оккупированном Скадовске прогремели взрывы Фото: В оккупированном Скадовске прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 19 марта, во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Во временно оккупированном Скадовске слышен взрыв", - говорится в сообщении.

В Херсонской области, где находится населенный пункт, воздушную тревогу не объявляли.

На данный момент официальной информации по поводу взрывов нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Скадовске угоняют автомобили у местных жителей и передают их на нужды армии РФ.

Кроме того, в оккупированном Скадовске россияне могут остановить любого и начать проверку. Люди ощущают значительное давление со стороны захватчиков.

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