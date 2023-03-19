В оккупированном Скадовске прогремели взрывы

В воскресенье вечером, 19 марта, во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Во временно оккупированном Скадовске слышен взрыв", - говорится в сообщении.

В Херсонской области, где находится населенный пункт, воздушную тревогу не объявляли.

На данный момент официальной информации по поводу взрывов нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Скадовске угоняют автомобили у местных жителей и передают их на нужды армии РФ.

Кроме того, в оккупированном Скадовске россияне могут остановить любого и начать проверку. Люди ощущают значительное давление со стороны захватчиков.

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