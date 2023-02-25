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Тиск окупаційної "влади" на жителів Скадовська став дуже значним, - мер

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Скадовськ, Субота 25 лютого 2023 23:22
Тиск окупаційної "влади" на жителів Скадовська став дуже значним, - мер Фото: Скадовськ (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Скадовську (Херсонська область) росіяни можуть зупинити будь-кого та розпочати перевірку. Люди відчувають значний тиск з боку загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Скадовьського міського голови Олександра Яковлєва в ефірі національного телемарафону.

"Якщо не отримав російський паспорт, тебе запитують: чому ти не отримуєш?", - йдеться у заяві.

Мер зазначає, що окупанти чинять шалений психологічний тиск на місцевих мешканців. За його словами, люди намагаються менше виходити на вулицю та майже не спілкуються один з одним на вулицях.

Також окупанти тиснуть на батьків та змушують їх віддавати своїх дітей у місцеві школи.

"Там роблять екскурсії в місця дислокації військових, де військові розповідають, як вони захищають їх від українців", - пояснив Яковлєв.

Нагадаємо, що російські окупанти, які вдерлися в Україну, тепер просять фінансової допомоги в українців. Зокрема, такі оголошення можна побачити у захопленому Скадовську (Херсонська область).

Ще у листопаді російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

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