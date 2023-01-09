В окупованому Скадовську пролунали вибухи
Фото: в окупованому Скадовську пролунали вибухи (Getty Images)
В окупованому Скадовську в Херсонській області ввечері 9 січня пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про вибухи повідомили місцеві мешканці.
Як повідомлялося, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон.
Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Вибухи чули й у Скадовську вдень.
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