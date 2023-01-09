В окупованому Скадовську пролунали вибухи

В окупованому Скадовську в Херсонській області ввечері 9 січня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Про вибухи повідомили місцеві мешканці.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон.

Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Вибухи чули й у Скадовську вдень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.