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В окупованому Скадовську пролунали вибухи

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Скадовськ, Понеділок 09 січня 2023 23:48
В окупованому Скадовську пролунали вибухи Фото: в окупованому Скадовську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В окупованому Скадовську в Херсонській області ввечері 9 січня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про вибухи повідомили місцеві мешканці.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон.

Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Вибухи чули й у Скадовську вдень.

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Херсонська область
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