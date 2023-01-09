В оккупированном Скадовске прогремели взрывы

В оккупированном Скадовске в Херсонской области вечером 9 января прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

О взрывах сообщили местные жители.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон.

Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения. Взрывы слышали и в Скадовске днем.

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