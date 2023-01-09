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В оккупированном Скадовске прогремели взрывы

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Скадовск, Понедельник 09 января 2023 23:48
В оккупированном Скадовске прогремели взрывы Фото: в оккупированном Скадовске прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В оккупированном Скадовске в Херсонской области вечером 9 января прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

О взрывах сообщили местные жители.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон.

Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения. Взрывы слышали и в Скадовске днем.

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Херсонская область
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