ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти масово вивозять награбоване з Херсонської області

Новость на русском →
Херсонська область, П'ятниця 07 квітня 2023 12:41
Окупанти масово вивозять награбоване з Херсонської області Фото: окупанти масово вивозять награбоване з Херсонської області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Війська РФ масово вивозять награбоване майно місцевих мешканців з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Переважно це роблять вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"Ворог продовжує масово мародерити тимчасово захоплені райони Херсонщини. З сіл Скадовського району російські військові вивозять майно з захоплених будинків колонами техніки. Водночас окупанти посилили перевірки мешканців, під час яких також вилучають майно" ,- йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначили, що вільне пересування мешканців регіону заборонено. Загарбники погрожують "кримінальними справами та вивезенням до РФ. Особливо погрожують всім тим, хто не має російського паспорта.

Раніше ми писали про те, що окупанти планують мобілізувати до армії РФ близько 500 мешканців Севастополя.

Також нагадаємо, що росіяни посилили тиск на цивільних в Херсонській області, проводять рейдові заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Мародерство окупанти
NEWS
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
Великдень-2023: чи буде в Україні додатковий вихідний
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян