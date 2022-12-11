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В окупованому Скадовську чують автоматні постріли

Фото: в окупованому Скадовську чують автоматні постріли (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У окупованому Скадовську жителі чують автоматні постріли. Втім, офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині чутно автоматні постріли", - повідомляє видання, посилаючись на місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Скадовському районі росіяни посилили поліцейські заходи, через влучні попадання ЗСУ по ворогу.

Також стало відомо, що в окупованому Скадовську російські солдати просять гроші у місцевих на утримання.

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Херсонська областьВійна Росії проти України