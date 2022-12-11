RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Скадовске слышат автоматные выстрелы

Фото: в оккупированном Скадовске слышат автоматные выстрелы (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Скадовске жители слышат автоматные выстрелы. Впрочем, официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области слышны автоматные выстрелы", - сообщает издание, ссылаясь на местных жителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Скадовском районе россияне усилили полицейские меры, из-за метких попаданий ВСУ по врагу.

Также стало известно, что в оккупированном Скадовске российские солдаты просят деньги у местных на содержание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины