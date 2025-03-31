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В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі пролунав вибух

Архівне фото: вокзал Сімферополю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень понеділка, 31 березня, на залізничному вокзалі тимчасово окупованого Сімферополя пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За даними окупаційного МНС, на вокзалі у Сімферополі стався вибух і задимлення. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання контактної рейки електропоїзда.

"Сталося коротке замикання контактної рейки електропоїзда, як результат - хлопок і задимлення", - розповіли у відомстві.

Там додали, що постраждалих і загрози немає. На місці працюють профільні служби.

Варто зауважити, що влада РФ і офіційні російські ЗМІ часто використовують слово "хлопок" замість "вибух".

Окупацію Криму

Окупація Криму Росією розпочалася у лютому 2014 року, коли підрозділи російських військ без розпізнавальних знаків захопили ключові об'єкти на півострові. Під прикриттям так званої "самооборони Криму" російська армія заблокувала українські військові частини, змусивши їх скласти зброю.

Паралельно Кремль організував незаконний "референдум" 16 березня 2014 року, який проходив під контролем російських сил та не був визнаний Україною і міжнародною спільнотою. 18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про "приєднання" Криму, що стало грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України.

Раніше ми писали про те, що окупанти перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область, це пов'язано з кількома моментами і панікою в лавах військових.

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