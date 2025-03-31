В оккупированном Симферополе на железнодорожном вокзале прогремел взрыв

По данным оккупационного МЧС, на вокзале в Симферополе произошел взрыв и задымление. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание контактного рельса электропоезда.

"Произошло короткое замыкание контактного рельса электропоезда, как результат - хлопок и задымление", - рассказали в ведомстве.



Там добавили, что пострадавших и угрозы нет. На месте работают профильные службы.

Стоит заметить, что власти РФ и официальные российские СМИ часто используют слово "хлопок" вместо "взрыв".

Оккупацию Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года, когда подразделения российских войск без опознавательных знаков захватили ключевые объекты на полуострове. Под прикрытием так называемой "самообороны Крыма" российская армия заблокировала украинские воинские части, заставив их сложить оружие.

Параллельно Кремль организовал незаконный "референдум" 16 марта 2014 года, который проходил под контролем российских сил и не был признан Украиной и международным сообществом. 18 марта 2014 года Россия официально объявила о "присоединении" Крыма, что стало грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали о том, что оккупанты перебрасывают ПВО и РЭБ из Крыма в Херсонскую область, это связано с несколькими моментами и паникой в рядах военных.