В окупованому Шахтарську знову спалахнула пожежа: може горіти нафтобаза

По опублікованим у мережі відео можна побачити, що пожежа супроводжується сильним задимленням. Вогонь поширився на десятки метрів, а чорний дим видно із різних районів.

Поки що не повідомляється, що саме горить. Проте місцеві жителі припускають, що пожежа спалахнула на нафтобазі.

Також мешканці Шахтарська зазначають, що горить не в одній локації, а в декількох.