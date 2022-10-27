RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированному Шахтерске вновь вспыхнул пожар: может гореть нефтебаза

Фото: в Шахтерске произошел пожар 27 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированному Шахтерске Донецкой области сегодня, 27 октября, произошел масштабный пожар. Вероятно, горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

По опубликованным в сети видео можно заметить, что пожар сопровождается сильным задымлением. Огонь распространился на десятки метров, а черный дым виден из разных районов.

Пока не сообщается, что именно горит. Однако местные жители предполагают, что пожар вспыхнул на нефтебазе.

Также жители Шахтерска отмечают, что горит не в одной локации, а в нескольких.

Напомним, вчера в оккупированном Шахтерске также произошел пожар. Местные жители в соцсетях рассказали, что в городе горела нефтебаза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерскДонецкая областьПожар