В оккупированному Шахтерске вновь вспыхнул пожар: может гореть нефтебаза

В оккупированному Шахтерске Донецкой области сегодня, 27 октября, произошел масштабный пожар. Вероятно, горит нефтебаза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
По опубликованным в сети видео можно заметить, что пожар сопровождается сильным задымлением. Огонь распространился на десятки метров, а черный дым виден из разных районов.
Пока не сообщается, что именно горит. Однако местные жители предполагают, что пожар вспыхнул на нефтебазе.
Также жители Шахтерска отмечают, что горит не в одной локации, а в нескольких.
Напомним, вчера в оккупированном Шахтерске также произошел пожар. Местные жители в соцсетях рассказали, что в городе горела нефтебаза.
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