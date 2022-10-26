В окупованому Шахтарську масштабна пожежа. Горить нафтобаза

Фото: окупанти говорять про нібито приліт у Шахтарську (shahtersk.org)

В окупованому Шахтарську (Донецька база) спалахнула нафтобаза. Окупаційна влада заявляє про нібито удар Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу у районі залізничного вокзалу. Вогонь такої сили, що потужну заграву видно з сусідніх міст та сіл. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька. Фото: Шахтарськ знаходиться на схід від Донецька (google.maps) Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі було завдано удару.