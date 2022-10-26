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В окупованому Шахтарську масштабна пожежа. Горить нафтобаза

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Шахтарськ, Середа 26 жовтня 2022 22:16
В окупованому Шахтарську масштабна пожежа. Горить нафтобаза Фото: окупанти говорять про нібито приліт у Шахтарську (shahtersk.org)
Автор: Сергей Новиков

В окупованому Шахтарську (Донецька база) спалахнула нафтобаза. Окупаційна влада заявляє про нібито удар Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу у районі залізничного вокзалу. Вогонь такої сили, що потужну заграву видно з сусідніх міст та сіл. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька.

В окупованому Шахтарську масштабна пожежа. Горить нафтобаза

Фото: Шахтарськ знаходиться на схід від Донецька (google.maps)

Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі було завдано удару.

Нагадаємо, що напередодні під окупованим Мелітополем (Запорізька область) сталася серія гучних вибухів. Імовірно, було підірвано залізницю.

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Шахтарськ Донбас Пожежа
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