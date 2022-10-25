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Вночі під Мелітополем пролунали 7 потужних вибухів: що відомо

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Мелітополь, Вівторок 25 жовтня 2022 08:24
Вночі під Мелітополем пролунали 7 потужних вибухів: що відомо Фото: вночі під Мелітополем пролунали 7 потужних вибухів (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі проти вівторка, 25 жовтня, в Мелітопольському районі пролунали 7 потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Мелітополя Івана Федорова.

"Окупантам знову неспокійно у Мелітопольському районі. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району", - розповів він.

За його словами, місцеві жителі нарахували біля 7 потужних вибухів.

"Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки", - додав він.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Сталося це в окупованій Михайлівці Запорізької області.

Нагадаємо, російські загарбники готують чергову провокацію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у якій хочуть звинуватити українських захисників.

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