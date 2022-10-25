Вночі під Мелітополем пролунали 7 потужних вибухів: що відомо
Вночі проти вівторка, 25 жовтня, в Мелітопольському районі пролунали 7 потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Мелітополя Івана Федорова.
"Окупантам знову неспокійно у Мелітопольському районі. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району", - розповів він.
За його словами, місцеві жителі нарахували біля 7 потужних вибухів.
"Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки", - додав він.
Як повідомлялося, ЗСУ знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Сталося це в окупованій Михайлівці Запорізької області.
Нагадаємо, російські загарбники готують чергову провокацію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у якій хочуть звинуватити українських захисників.
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