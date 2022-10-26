В оккупированном Шахтерске масштабный пожар. Горит нефтебаза

В оккупированном Шахтерске (Донецкая база) загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, сообщается о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.

Фото: Шахтерск находится на восток от Донецка (google.maps)

Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе был нанесен удар.