В оккупированном Шахтерске масштабный пожар. Горит нефтебаза
В оккупированном Шахтерске (Донецкая база) загорелась нефтебаза. Оккупационные власти заявляют о якобы ударе Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В частности, сообщается о масштабном пожаре в районе железнодорожного вокзала. Огонь такой силы, что мощное зарево видно из соседних городов и сел. Шахтерск находится в 50 километрах на восток от Донецка.
Фото: Шахтерск находится на восток от Донецка (google.maps)
Как заявили оккупационные власти, по местной нефтебазе был нанесен удар.
Напомним, накануне под оккупированным Мелитополем (Запорожская область) произошла серия громких взрывов. Предположительно, была подорвана железная дорога.
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