В окупованому Севастополі пролунав вибух

"У Севастополі знову якийсь бабах, повідомляють наші підписники. Було чути у центрі міста та на північній стороні", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі зазначають, що звук був схожий на артилерійський вистріл.

Окупаційна влада Севастополя поки не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Пізніше ЗМІ дізналися, що росіяни посилили оборону у бухті Севастополя, залучивши катери, гелікоптери та навіть бойових дельфінів.

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