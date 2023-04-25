Бойові дельфіни та гелікоптери. РФ у Севастополі посилила оборону після вибухів, - ЗМІ

Окупанти в Севастополі посилюють оборону в міській бухті після нещодавніх вибухів. Вони встановили там одразу шість ешелонів оборони, патрулюють територію з гелікоптерів, катерів та залучили до "чергування" бойових дельфінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання морського флоту Великої Британії Naval News.

"Нові засоби захисту показують, що Росія обороняється в Севастополі. Вхід у Севастопольський порт тепер захищений не менше ніж 6 рядами фізичних бар'єрів. Це як додаток до патрульних катерів, вертолітного патрулювання, антидайверів-дельфінів та артилерійських систем", - йдеться в повідомленні.

Фото: окупанти у Севастополі посилили оборону після вибухів, залучили і дельфінів (скрін з navalnews)

У виданні вказано, що такий посилений захист насамперед спрямований для захисту від українських морських безпілотників і нібито "завдяки такій обороні 24 квітня нібито жоден з безпілотників не потрапив до бухти".

Зазначено, що Севастополь є основною військово-морською базою російського флоту в окупованому Криму. Хоча були спроби розподілити ключові об'єкти на інші бази, такі як Феодосія, основні військові кораблі залишаються там.

В Naval News вважають, що нібито в жовтні 2022 року Україна "здійснила вражаючу атаку морських безпілотників на Севастополь".

Тоді начебто було вражено кілька кораблів, але жодне не зазнало серйозних пошкоджень.

Однак це виявило неефективність старої оборони. Тож листопаді окупантами було додано більше потужних бонових захисних засобів, як на вході в гавань, так і в різних місцях всередині порту.

Втім, видання зазначає, що 22 березня 2023 року українські морські безпілотники нібито "завдали повторного удару". Таким чином, вони знову проникли у внутрішню гавань.

"Ці останні засоби захисту, ймовірно, є відповіддю на це. Ще два шари плавучих сіток були розміщені на зовнішньому боці входу в гавань. І ряд із шести великих понтонних барж стоять на якорі прямо біля входу. Вони фактично подовжують стіну гавані, звужуючи вхід", - вважають в Naval News.

Аналіз супутникових знімків показує, що понтонні баржі почали розміщуватись у бухті між 3-9 квітня і з того часу їх число зростає. Зараз вони знаходяться по обидва боки від входу в гавань.

Аналітик з питань оборони Бенджамін Пітте сказав виданню, що нова оборона є частиною ширших зусиль щодо зміцнення Криму окупантами.



"Російські кораблі частіше патрулюють поблизу Керченської протоки останніми тижнями. На землі вони викопують велику кількість траншей навколо ключових місць. З погляду повітря вони стають агресивнішими щодо розвідувальних місій НАТО", - звернув він увагу.

Пітте також зазначає, що зараз навколо Севастополя є кілька батарей ППО.

"Вони вже кілька місяців пересувають протиповітряну оборону, вони не статичні, вони продовжують рухатися. У місті, а також навколо авіабази Бельбек", - додав аналітик.

Нагадаємо, що 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Додамо, раніше в ОК "Південь" попередили, що росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

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