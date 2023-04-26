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В окупованому Севастополі пролунав вибух

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Севастополь, Середа 26 квітня 2023 12:57
В окупованому Севастополі пролунав вибух Фото: у Севастополі чули вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Севастополі 26 квітня пролунав вибух. Звук чули у центральній та північній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" та Telegram-канал "Крымский ветер".

"У Севастополі знову якийсь бабах, повідомляють наші підписники. Було чути у центрі міста та на північній стороні", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі зазначають, що звук був схожий на артилерійський вистріл.

Окупаційна влада Севастополя поки не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Пізніше ЗМІ дізналися, що росіяни посилили оборону у бухті Севастополя, залучивши катери, гелікоптери та навіть бойових дельфінів.

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Севастопіль Крым Вибух
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