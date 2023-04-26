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В оккупированном Севастополе раздался взрыв

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Севастополь, Среда 26 апреля 2023 12:57
В оккупированном Севастополе раздался взрыв Фото: в Севастополе слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Севастополе 26 апреля прогремел взрыв. Звук слышали в центральной и северной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" и Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе снова какие-то бабы, сообщают наши подписчики. Было слышно в центре города и на северной стороне", - говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что звук был похож на артиллерийский выстрел.

Оккупационные власти Севастополя пока не комментировали ситуацию.

Напомним, что24 апреля во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Тогда россияне заявили, что Черноморский флот РФ якобы "отбивает атаку надводных беспилотников".

Позже СМИ узнали, что россияне усилили оборону в бухте Севастополя, привлекая катера, вертолеты и даже боевые дельфины.

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