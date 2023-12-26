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В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух

Фото: в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух вдень 26 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, вибух стався о 12:30 (13:30 за російським часом).

Тим часом окупаційна "влада" оголосила ракетну небезпеку в деяких об'єктах Севастополя.

Крім того, у Севастополі в районі внутрішнього рейду та Північної бухти застосували димове маскування.

Детальної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає.

Знищення російського корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниСевастопільКрымВибух