В окупованому Севастополі пролунали вибухи

За даними місцевих жителів, вибухи були чутні у стрілецькій бухті та в районі очеретів.

Ситуація в Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зранку 4 жовтня у Криму теж чули вибухи. Вони пролунали у районі Красноперекопська на півночі півострова.

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