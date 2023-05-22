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В окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи

Фото: Окупант в Криму (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні пролунали звуки вибухів. Що стало причиною цього інциденту, поки не зрозуміло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Севастополі гучно! Чекаємо офіційних коментарів", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони.

Російська "влада" і військові РФ ситуацію поки не коментували.

Реакція окупаційної "влади"

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в місті проводили тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійне забезпечення - ред.), що передбачають проведення навчальних стрільб.

"У місті все спокійно", - додав колаборант.

Вибухи у Криму

У тимчасово окупованому Криму останнім часом регулярно лунають вибухи. На півострові розташовані військові частини, полігони та аеродроми з літаками.

Нещодавно вибухом пошкоджено бойовий вертоліт окупантів. Інцидент відбувся на аеродромі "Кача" поблизу Севастополя.

Також в окупованому Криму зранку 6 травня пролунали декілька вибухів. Після цього місцеві жителі помітили дим.

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